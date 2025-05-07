دموع شام الذهبي تُشعل السوشال ميديا.. ماذا قالت؟ فيديو

الوكيل الإخباري- عبّرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، عن تأثرها الشديد بعد إعادة فتح عيادتها التجميلية في مصر، عقب أزمة تشميعها خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن عملها ليس مجرد وظيفة بل يمثل لها قيمة كبيرة على الصعيدين المهني والعائلي.

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وقالت شام في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "بحب شغلي كتير، وكان صعب علي اللي صار... هو أهم شيء بحياتي، والهدية اللي رجعتها لأمي باجتهادي، خليتها تكون فخورة فيني، وده أهم شيء بالدنيا".

وأضافت باكية: "وقت الأزمة كنت كتير مضغوطة، وأمي كانت موجودة بمصر، وما بحبها تشيل همي... كفّيها اللي أمي شافته طول عمرها عشاني".



وكانت السلطات قد أغلقت عيادة شام مؤقتًا قبل أن يُعاد فتحها لاحقًا، وسط دعم واسع من جمهورها ومحبي والدتها أصالة.

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