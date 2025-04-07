دنيا بطمة تشرق مجددا في أول حفل جماهيري بعد غياب

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة أول حفل جماهيري لها بعد فترة غياب، حيث لاقى الحفل تفاعلًا كبيرًا من جمهورها المغربي والعربي. عبرت دنيا عن سعادتها الكبيرة بالحب والدعم الذي تلقيه من جمهورها، قائلةً: "فرحانة بالزاف بالسند والحب ديالكم".

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المفاجآت في الحفل

شهد الحفل العديد من المفاجآت، أبرزها مشاركة أفراد عائلة دنيا على المسرح، حيث افتتحت أختها إيمان الحفل، وشاركت دنيا مع والدها حميد بطمة في أداء بعض الأغاني وعزف الموسيقى. كما تم تكريمه من قبل دنيا وأختها، مما أضاف طابعًا عائليًا مميزًا للحدث.



أما اللحظة الأكثر سحرًا، فقد كانت عندما احتفلت دنيا بعيد ميلادها على المسرح، حيث شاركت بناتها في غناء "غزل" لها أمام الجمهور، مما أثار مشاعر الحضور وأضفى جوًا من الفرح والحميمية.



أعمال جديدة قادمة

وكشفت دنيا بطمة عن بعض مشاريعها المستقبلية، حيث أعلنت عن أغنية مغربية جديدة من إنتاج محمود أمير صلاح الدين، بالإضافة إلى أغنية خليجية توقعت أن تكون "تريند" في القريب العاجل. كما تطرقت إلى فيلمها "البوز"، الذي كان من المقرر عرضه في نوفمبر 2024، لكنه تم تأجيله إلى نهاية أبريل 2025، ووعدت جمهورها أن الفيلم سيكون مميزًا ويلقى إعجابهم.