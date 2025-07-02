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راغب علامة يخضع للتحقيق.. وهذا ما قاله عن نصرالله

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راغب علامة
 
الأربعاء، 02-07-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري- مثُل الفنان راغب علامة، اليوم الأربعاء، أمام قصر عدل بيروت، للإدلاء بإفادته في قضية الإخبار المقدَّم ضده بشأن مكالمة نُسبت إليه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وصفها بأنها "مفبركة".

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وفي تصريحات عقب خروجه من قصر العدل، أوضح علامة أنه مثُل أمام القاضية ميرنا كلاس التي استمعت إليه بدقة، وقامت باستجوابه بشكل شامل حول كل تفاصيل القضية.


وأكد علامة أنه تم الاتفاق مع الجهة المدّعية على التراجع عن الإخبار، مشيرًا إلى أن "الأمر انتهى، والحقيقة ظهرت للجميع".


وشدّد الفنان اللبناني على احترامه الكبير لـ"دماء الشهداء"، قائلاً: "أحترم دماء الشهداء ودماء الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله"، في إشارة منه إلى رفضه التام لما نُسب إليه.

 

لبنان 24  

 

لبنان 24 

 
 
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