راغب علامة يخضع للتحقيق.. وهذا ما قاله عن نصرالله

وفي تصريحات عقب خروجه من قصر العدل، أوضح علامة أنه مثُل أمام القاضية ميرنا كلاس التي استمعت إليه بدقة، وقامت باستجوابه بشكل شامل حول كل تفاصيل القضية.
وأكد علامة أنه تم الاتفاق مع الجهة المدّعية على التراجع عن الإخبار، مشيرًا إلى أن "الأمر انتهى، والحقيقة ظهرت للجميع".
وشدّد الفنان اللبناني على احترامه الكبير لـ"دماء الشهداء"، قائلاً: "أحترم دماء الشهداء ودماء الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله"، في إشارة منه إلى رفضه التام لما نُسب إليه.
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