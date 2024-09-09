راغب علامة ينفي شائعات وفاته بحادث سير : أنا بألف خير

الوكيل الإخباري- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المطرب اللبناني راغب علامة إثر حادث سير، ما أسفر عن حالة كبيرة من القلق والحزن لدى محبيه.
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وقال راغب علامة في حديث لموقع "الوطن": «الحمد لله أنا بألف خير، وما سمعتموه شائعات سخيفة تستهدفني للأسف. شكرًا لكل من اهتم وسأل عني، الله يبعد الشر عنكم جميعًا».
وأحيا المطرب راغب علامة مؤخرًا حفلاً غنائيًا ناجحًا في الساحل الشمالي رفع شعار "كامل العدد"، وكتب عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام": «أنتم في الجمال شيء مش عادي، شكرًا مصر، أحبكم جدًا».
وقال راغب علامة في حديث لموقع "الوطن": «الحمد لله أنا بألف خير، وما سمعتموه شائعات سخيفة تستهدفني للأسف. شكرًا لكل من اهتم وسأل عني، الله يبعد الشر عنكم جميعًا».
وأحيا المطرب راغب علامة مؤخرًا حفلاً غنائيًا ناجحًا في الساحل الشمالي رفع شعار "كامل العدد"، وكتب عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام": «أنتم في الجمال شيء مش عادي، شكرًا مصر، أحبكم جدًا».
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