رجل أعمال مصري يعلن زواجه من نسرين طافش - صورة

الوكيل الإخباري- كشف رجل الأعمال المصري أحمد جوهر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن زواجه من الفنانة نسرين طافش.



ونشر جوهر صورة تجمعه بنسرين، وعلق عليها بقوله: "كل حياتي"، وهو ما ربطه رواد السوشيال ميديا بالتصريحات التي أدلت بها نسرين طافش عن زواجها وإخفاء هوية زوجها.

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كانت نسرين طافش قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.



وقالت نسرين خلال اللقاء: "اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول".



تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.



ورغم هذا الإعلان المفاجئ، لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول هوية زوجها أو وجهة شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها.



أحمد جوهر هو رجل أعمال مصري ومالك سلسلة محال للمجوهرات وقد حقق شهرة واسعة برفقة أسرته في عالم المجوهرات منذ سنوات طويلة.



