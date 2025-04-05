رجل أعمال مصري يعلن زواجه من نسرين طافش - صورة

ونشر جوهر صورة تجمعه بنسرين، وعلق عليها بقوله: "كل حياتي"، وهو ما ربطه رواد السوشيال ميديا بالتصريحات التي أدلت بها نسرين طافش عن زواجها وإخفاء هوية زوجها.
وقالت نسرين خلال اللقاء: "اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول".
تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.
ورغم هذا الإعلان المفاجئ، لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول هوية زوجها أو وجهة شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها.
أحمد جوهر هو رجل أعمال مصري ومالك سلسلة محال للمجوهرات وقد حقق شهرة واسعة برفقة أسرته في عالم المجوهرات منذ سنوات طويلة.
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