رحيل فنانة شهيرة من أبطال باب الحارة - صورة

وُلدت الراحلة في دير الزور عام 1941، وبدأت مسيرتها الفنية في الثمانينيات، لتشتهر بدور "أم إبراهيم" في مسلسل باب الحارة، إلى جانب مشاركتها في أعمال بارزة مثل قلوب صغيرة، العبابيد، ما ملكت أيمانكم وغيرها.
رغم عطائها الطويل، عانت من التهميش في سنواتها الأخيرة، فيما أكدت نقابة الفنانين أنها كرّمتها في منزلها. برحيلها، تفقد الدراما السورية وجهًا أصيلًا جسّد صورة الأم الحنونة والمرأة الشامية التقليدية.
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