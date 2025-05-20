رحيل فنانة شهيرة من أبطال باب الحارة - صورة

الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة السورية فدوى محسن عن عمر 84 عامًا، وفق ما أعلنته نقابة الفنانين في سوريا. ونعى ابنها الفنان هاني البكار والدته بكلمات مؤثرة عبر "إنستغرام"، قائلاً: "أمي في ذمة الله.. الله يرحمك يا أمي."

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وُلدت الراحلة في دير الزور عام 1941، وبدأت مسيرتها الفنية في الثمانينيات، لتشتهر بدور "أم إبراهيم" في مسلسل باب الحارة، إلى جانب مشاركتها في أعمال بارزة مثل قلوب صغيرة، العبابيد، ما ملكت أيمانكم وغيرها.



رغم عطائها الطويل، عانت من التهميش في سنواتها الأخيرة، فيما أكدت نقابة الفنانين أنها كرّمتها في منزلها. برحيلها، تفقد الدراما السورية وجهًا أصيلًا جسّد صورة الأم الحنونة والمرأة الشامية التقليدية.



