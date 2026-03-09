الإثنين 2026-03-09 11:08 ص

رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

تيم حسن والراحل محمد علي
 
الإثنين، 09-03-2026 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   لقي المصمّم السينمائي الشاب محمد علي مصرعه في جنوب لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، في حادثة أثارت حالة من الحزن في الأوساط الفنية، لا سيما أنه كان من الوجوه الشابة الصاعدة في مجال تصميم المعارك والمشاهد الحركية في الدراما.

وبرز محمد علي خلال الفترة الأخيرة من خلال عمله في تصميم مشاهد الأكشن، حيث شارك في مسلسلي "مولانا" و**"بالحرام"**، وتولى تنفيذ مشاهد قتالية تطلبت دقة فنية وتنسيقًا عاليًا بين الممثلين وفريق التصوير.
وكان الراحل قد لفت الأنظار بم

وهبته في تصميم المشاهد الحركية، ما جعله من الأسماء الواعدة في هذا المجال داخل الدراما العربية.

 
 


