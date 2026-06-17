الأربعاء 2026-06-17 10:57 ص

رحيل مفاجئ يهز الوسط الفني المصري

بل
صلاح رضا
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة الملحن المصري صلاح رضا، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

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وينتمي الراحل إلى أسرة فنية عريقة، فهو شقيق علي رضا ومحمود رضا، مؤسسي "فرقة رضا" الشهيرة، كما كان زوجًا للراقصة ليلى عبد الغني، إحدى نجمات الفرقة.


وخلال مسيرته الفنية، قدّم صلاح رضا العديد من الألحان والموسيقى التصويرية، وشارك في أعمال سينمائية بارزة خلال سبعينيات القرن الماضي، من بينها: "زهور برية"، و"البنات لازم تتجوز"، و"يا رب توبة"، و"حكمتك يا رب".

 

 

 
 


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