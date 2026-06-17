رحيل مفاجئ يهز الوسط الفني المصري

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة الملحن المصري صلاح رضا، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

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وينتمي الراحل إلى أسرة فنية عريقة، فهو شقيق علي رضا ومحمود رضا، مؤسسي "فرقة رضا" الشهيرة، كما كان زوجًا للراقصة ليلى عبد الغني، إحدى نجمات الفرقة.