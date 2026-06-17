رحيل مفاجئ يهز الوسط الفني المصري

وينتمي الراحل إلى أسرة فنية عريقة، فهو شقيق علي رضا ومحمود رضا، مؤسسي "فرقة رضا" الشهيرة، كما كان زوجًا للراقصة ليلى عبد الغني، إحدى نجمات الفرقة.
وخلال مسيرته الفنية، قدّم صلاح رضا العديد من الألحان والموسيقى التصويرية، وشارك في أعمال سينمائية بارزة خلال سبعينيات القرن الماضي، من بينها: "زهور برية"، و"البنات لازم تتجوز"، و"يا رب توبة"، و"حكمتك يا رب".
-
أخبار متعلقة
-
ما علاقة تامر حسني بكأس العالم؟ - فيديو
-
لحظات مقلقة داخل موقع التصوير.. فنانة شهيرة تفقد وعيها
-
شائعة انفصال تهز حياة فنانة سورية.. والفنانة ترد
-
نجم السلمان يطرح أغنيته الجديدة "قولوا يارب" لدعم النشامى - فيديو
-
بعد إعلان اعتزاله.. ممثل شهير يعود ببطولة إلى دراما رمضان 2027!
-
وفاة اعلامية شابة إثر تعرّضها لجلطة مُفاجئة- صورة
-
وفاة فنان عربي شهير
-
وفاة فنان شهير بحادث مروع - صورة