الأربعاء 2026-07-15 02:44 م

رزان جمّال تحصد جائزة دولية عن تطبيق ذكي لقصص الأطفال

سي
رزان جمّال
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   حققت النجمة اللبنانية - البريطانية رزان جمّال إنجازًا جديدًا في مجال ريادة الأعمال، بعد فوز شركتها الناشئة "Storyland" بجائزة ESA-HEC لريادة الأعمال لعام 2026.اضافة اعلان


ويعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لإنتاج قصص مخصصة للأطفال بأصوات تحاكي أفراد العائلة، بهدف تعزيز تجربة السرد والترابط الأسري، كما يمكن استخدامه في المدارس ودور الحضانة.

واختارت لجنة التحكيم المشروع ضمن 12 مشروعًا وصل إلى المرحلة النهائية من الجائزة. ويأتي ذلك إلى جانب تجارب رزان السابقة في مجال أدب الأطفال ودعمها للمبادرات الإنسانية.
 
 


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