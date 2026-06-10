رسالة حاسمة من نجمة شهيرة - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلقت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز رسالة واضحة لكل من يفكر في التقرب منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الرسائل الخاصة ليست وسيلة مناسبة لبدء أي علاقة عاطفية معها.

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وخلال حوار مع الإعلامي آندي كوهين، وعند سؤالها عن إمكانية أن يحاول أحد الرجال التعرف إليها عبر "إنستغرام"، ردّت بكلمة واحدة: "لا"، مشيرة إلى أن من يرغب في التواصل معها سيجد طرقًا أكثر جدية من الرسائل المباشرة.



كما تجاهلت لوبيز محاولة كوهين إثارة الموقف بافتراض أن المرسل قد يكون شخصية مشهورة، مؤكدة مجددًا أن الرسائل الخاصة ليست طريقًا لكسب اهتمامها.