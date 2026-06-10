رسالة حاسمة من نجمة شهيرة - فيديو

وخلال حوار مع الإعلامي آندي كوهين، وعند سؤالها عن إمكانية أن يحاول أحد الرجال التعرف إليها عبر "إنستغرام"، ردّت بكلمة واحدة: "لا"، مشيرة إلى أن من يرغب في التواصل معها سيجد طرقًا أكثر جدية من الرسائل المباشرة.
كما تجاهلت لوبيز محاولة كوهين إثارة الموقف بافتراض أن المرسل قد يكون شخصية مشهورة، مؤكدة مجددًا أن الرسائل الخاصة ليست طريقًا لكسب اهتمامها.
🎥: Bravo pic.twitter.com/pnSjGhm2aB
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