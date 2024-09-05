رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها

وسرعان ما تفاعل متابعو الإعلامية وعدد من النجوم على منشور الشربيني، منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وملك أحمد زاهر وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.
وكانت شائعة ارتباط الشربيني برجل متزوج قد انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، وهو ما نفته، مؤكدة أنها اعتادت على مثل هذه الشائعات.
وبدأت القصة عندما ظهرت الشربيني مرتدية "جمبسوت" أبيض مزخرف بحبات اللؤلؤ، لتشير لاحقًا أنها ارتدت الأبيض اللؤلؤي بسبب حلقة ماغي بو غصن، والتي تم تصويرها خلال الفترة الماضية.
وحينها لم تدلِ رضوى بأي تصريح أو تعليق على الفيديو المنتشر لتترك متابعيها في حالة من الشك والفضول حول خبر ارتباطها.
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