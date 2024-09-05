 
الخميس 2024-09-05 02:36 م
 

 

رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
الخميس، 05-09-2024 02:00 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ترد فيها على شائعات زواجها، وأرفقت الصورة بتعليق: "البلوك فكرة.. والفكرة لا تموت".

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وسرعان ما تفاعل متابعو الإعلامية وعدد من النجوم على منشور الشربيني، منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وملك أحمد زاهر وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.


وكانت شائعة ارتباط الشربيني برجل متزوج قد انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، وهو ما نفته، مؤكدة أنها اعتادت على مثل هذه الشائعات.


وبدأت القصة عندما ظهرت الشربيني مرتدية "جمبسوت" أبيض مزخرف بحبات اللؤلؤ، لتشير لاحقًا أنها ارتدت الأبيض اللؤلؤي بسبب حلقة ماغي بو غصن، والتي تم تصويرها خلال الفترة الماضية.


وحينها لم تدلِ رضوى بأي تصريح أو تعليق على الفيديو المنتشر لتترك متابعيها في حالة من الشك والفضول حول خبر ارتباطها.

 

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gnews

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