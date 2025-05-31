السبت 2025-05-31 12:36 م
 

روتانا تستغل شيرين عبدالوهاب في الترويج لألبوم حسام حبيب.. ما القصة؟

لابلالب
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
 
السبت، 31-05-2025 09:23 ص

الوكيل الإخباري-  أطلقت شركة روتانا حملة دعائية غير تقليدية لألبوم حسام حبيب الجديد "سبتك"، مستخدمة تصميمًا يحاكي دعوى قضائية، ما أثار تفاعلًا واسعًا وجدلاً على مواقع التواصل.

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البعض اعتبر الحملة استغلالاً لأزمات شيرين عبدالوهاب، خاصة الخلافات القانونية السابقة بينها وبين روتانا، فيما رأى آخرون أن الأسلوب كان ذكيًا وجاذبًا للانتباه.


الحملة قوبلت بمزيج من السخرية والحماس، وكتب أحدهم: "هو نازل ألبوم ولا رايح المحكمة؟"
في سياق متصل، أعلن حسام حبيب مشاركته بأغانٍ في فيلم "السلم والثعبان 2"، ما يشير إلى عودة فنية متعددة بعد فترة من الغياب.

 

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