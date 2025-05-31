روتانا تستغل شيرين عبدالوهاب في الترويج لألبوم حسام حبيب.. ما القصة؟

البعض اعتبر الحملة استغلالاً لأزمات شيرين عبدالوهاب، خاصة الخلافات القانونية السابقة بينها وبين روتانا، فيما رأى آخرون أن الأسلوب كان ذكيًا وجاذبًا للانتباه.
الحملة قوبلت بمزيج من السخرية والحماس، وكتب أحدهم: "هو نازل ألبوم ولا رايح المحكمة؟"
في سياق متصل، أعلن حسام حبيب مشاركته بأغانٍ في فيلم "السلم والثعبان 2"، ما يشير إلى عودة فنية متعددة بعد فترة من الغياب.
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