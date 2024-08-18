"روتانا" تكشف تحركات جديدة ضد شيرين عبدالوهاب

الوكيل الإخباري- بعد ساعات قليلة من حذف ثالث أغانيها "هنحتفل"، كشفت شركة "روتانا" عن اتخاذها إجراءات جديدة ضد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، رداً على مواصلة الأخيرة مخالفة التعاقد المبرم مع الشركة.



وقال المستشار القانوني في شركة روتانا، رضا صقر، لموقع"24"، اليوم السبت، إن الشركة تعكف حالياً على إعداد دعوى قضائية لوقف جميع الأعمال الغنائية لشيرين، والتي سبق وأن حذفتها الشركة، لمنع بثها مرة أخرى. وأضاف صقر أن الشركة تسعى أيضاً لإصدار أمر من المحكمة بالحجز على كل الإيرادات الخاصة بالأغاني التي نشرتها شيرين وتم حذفها من قِبل الشركة.