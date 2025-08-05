زواج كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني ترند مجدداً

ورغم أن الطرفين لم يعلقا حتى الآن، فإن صمتهما زاد من التكهنات، خاصة بعد تقارير سابقة تحدثت عن طلاق كريم من زوجته السابقة آن الرفاعي.
الجمهور انقسم بين مؤيد للشائعة ومعارض يرى أنها تمس الحياة الخاصة، بينما يبقى السؤال مطروحًا: هل هناك ارتباط فعلي، أم أنها مجرد شائعة جديدة ضمن موجات "الترند"؟
ارم نيوز
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