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زواج كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني ترند مجدداً

كننمنمخنمن
كريم محمود ودينا الشربيني
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   عادت شائعة زواج الفنان كريم محمود عبد العزيز بالفنانة دينا الشربيني لتثير الجدل من جديد، بعد تلميحات أطلقها إعلاميون مصريون عبر مواقع التواصل، توحي بوجود علاقة رسمية بين النجمين.

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ورغم أن الطرفين لم يعلقا حتى الآن، فإن صمتهما زاد من التكهنات، خاصة بعد تقارير سابقة تحدثت عن طلاق كريم من زوجته السابقة آن الرفاعي.


الجمهور انقسم بين مؤيد للشائعة ومعارض يرى أنها تمس الحياة الخاصة، بينما يبقى السؤال مطروحًا: هل هناك ارتباط فعلي، أم أنها مجرد شائعة جديدة ضمن موجات "الترند"؟

ارم نيوز 

 
 
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