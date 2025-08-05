زواج كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني ترند مجدداً

الوكيل الإخباري- عادت شائعة زواج الفنان كريم محمود عبد العزيز بالفنانة دينا الشربيني لتثير الجدل من جديد، بعد تلميحات أطلقها إعلاميون مصريون عبر مواقع التواصل، توحي بوجود علاقة رسمية بين النجمين.

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ورغم أن الطرفين لم يعلقا حتى الآن، فإن صمتهما زاد من التكهنات، خاصة بعد تقارير سابقة تحدثت عن طلاق كريم من زوجته السابقة آن الرفاعي.