زينب فياض تشارك متابعيها صورة لزوجها

الوكيل الإخباري- نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفا وهبي، صورة لزوجها رجل الأعمال الكويتي عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام، حيث ظهر بالزي الخليجي التقليدي. وقد أرفقت زينب الصورة بقلب على وجه زوجها، مع بقاء ملامحه واضحة.

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يُذكر أن زينب تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال كويتي معروف، والذي يمتلك شركة للعطور الفاخرة.



