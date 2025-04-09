سارة بركة تكشف عن تهديدات بسبب دورها في 'تحت سابع أرض'-فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة السورية سارة بركة عن تعرضها لتهديدات بسبب تجسيدها لشخصية "راما" في مسلسل "تحت سابع أرض" الذي عرض في رمضان الماضي.

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وتمكنت الفنانة الشابة من جذب الأنظار بأدائها المميز، حيث مرّت شخصية "راما" بثلاث مراحل محورية، مما أتاح لها فرصة إظهار مهاراتها التمثيلية. بدأت الشخصية كفتاة بسيطة تعمل في صالون تجميل وتساعد عائلتها، ثم تتعرض لخيانة قاسية تقلب حياتها رأسًا على عقب، مما يدفعها نحو الانتقام وتغيير شخصيتها بشكل جذري. وقد لاقت الشخصية تعاطف الجمهور في البداية، لكن سرعان ما تحوّل هذا التعاطف إلى نفور مع تطور الأحداث وظهور جانبها الانتقامي.

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