الأربعاء 2025-04-09 03:12 م
 

سارة بركة تكشف عن تهديدات بسبب دورها في 'تحت سابع أرض'-فيديو

لا
سارة بركة
 
الأربعاء، 09-04-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-  كشفت الممثلة السورية سارة بركة عن تعرضها لتهديدات بسبب تجسيدها لشخصية "راما" في مسلسل "تحت سابع أرض" الذي عرض في رمضان الماضي.

اضافة اعلان

 

وتمكنت الفنانة الشابة من جذب الأنظار بأدائها المميز، حيث مرّت شخصية "راما" بثلاث مراحل محورية، مما أتاح لها فرصة إظهار مهاراتها التمثيلية. بدأت الشخصية كفتاة بسيطة تعمل في صالون تجميل وتساعد عائلتها، ثم تتعرض لخيانة قاسية تقلب حياتها رأسًا على عقب، مما يدفعها نحو الانتقام وتغيير شخصيتها بشكل جذري. وقد لاقت الشخصية تعاطف الجمهور في البداية، لكن سرعان ما تحوّل هذا التعاطف إلى نفور مع تطور الأحداث وظهور جانبها الانتقامي.

 

 

لبنان 24 


 
gnews

أحدث الأخبار

هح

طب وصحة 4 أطعمة تطيل العمر وأخرى تسرّع الوفاة

ن

منوعات فيديو صادم.. ممرضة تصفع طبيباً وتثير ضجة في مصر

البترا

أخبار محلية وفد إعلامي بولندي يزور سلطة إقليم البترا

نا

المرأة والجمال هل ينمو شعر الحواجب بعد التاتو؟

من

المرأة والجمال الطريقة الصحيحة لوضع الأيشادو

ميناء في الصين - أرشيفية

أسواق ومال الصين ترد على رسوم ترامب.. 84 بالمئة على كل السلع الأميركية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي ارتفاع اسعار الذهب في الاردن

ؤلا

أخبار الشركات تعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاتحاد لدعم التمويل الأخضر في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة