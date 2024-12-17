سامر إسماعيل مرشح لجائزة أفضل ممثل تلفزيوني

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة حفل "جوي أووردز" عن ترشيح النجم السوري سامر إسماعيل لجائزة أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل العميل، وهذا ضمن الترشيحات لجوائز صُناع الترفيه لعام 2025 التي سيتم منحها في حفل كبير سيُقام يوم 18 يناير (كانون الثاني) المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.



مسلسل العميل هو أحدث أعمال سامر إسماعيل، وسبقه المسلسل الاجتماعي السوري ولاد بديعة الذي نافس في موسم رمضان الأخير 2024. والمسلسلان حاضران أيضاً في ترشيحات Joy Awards بفئة أفضل مسلسل.



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