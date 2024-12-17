سامر إسماعيل مرشح لجائزة أفضل ممثل تلفزيوني

مسلسل العميل هو أحدث أعمال سامر إسماعيل، وسبقه المسلسل الاجتماعي السوري ولاد بديعة الذي نافس في موسم رمضان الأخير 2024. والمسلسلان حاضران أيضاً في ترشيحات Joy Awards بفئة أفضل مسلسل.
24
-
أخبار متعلقة
-
كلام مفاجئ.. رسالة من عابد فهد للشعب السوري
-
نجمة شهيرة تتعرّض لضربة خلال غنائها على المسرح -فيديو
-
نانسي عجرم تكشف تفاصيل ألبومها الأول لعام 2025
-
محمد هنيدي ينشر المشاهد الأولى من مسلسله برمضان 2025
-
نعى نفسه قبل 37 عاماً .. قصيدة غير معروفة للراحل نبيل الحلفاوي
-
"صار عمري 69 سنة".. كيف علقت صباح الجزائري على سقوط نظام الأسد؟
-
وفاة فنان وممثل مصري شهير
-
أول تعليق لـ ميادة الحناوي بعد سقوط نظام الأسد - فيديو