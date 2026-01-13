الثلاثاء 2026-01-13 02:37 م

سقطة إعلامية على الهواء تجبر عمرو أديب على الاعتذار علناً

عمرو اديب
 
الثلاثاء، 13-01-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري-   قدّم الإعلامي المصري عمرو أديب اعتذارًا علنيًا للجمهور، بعد موجة انتقادات واسعة تعرّض لها بسبب تفاعله بالفرح مع هدف منتخب مصر في مرمى كوت ديفوار، أثناء تغطيته خبرًا مأساويًا عن وفاة 11 عاملًا في حادث سير بمحافظة المنيا.

وجاءت الواقعة خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، حيث كان يجري مداخلة هاتفية حول تفاصيل الحادث، قبل أن يقاطع الحديث للاحتفال بهدف محمد صلاح في مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.


وفي تعليقه على الجدل، كتب أديب عبر حسابه على منصة «إكس» أنه ارتكب «خطأ غير مقصود» بسبب عدم قدرته على التوفيق لحظة البث المباشر بين الخبر الحزين والحدث الرياضي، مقدمًا اعتذاره لأهالي الضحايا وللمشاهدين، ومؤكدًا تحمله الكامل للمسؤولية.


وأضاف أن «الهواء له فلتاته»، مشيرًا إلى أنه عاد لاحقًا لتغطية الحادث وتقديم العزاء، مجددًا اعتذاره عمّا بدر منه.

 

