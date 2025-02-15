سوريا تفقد احد أبرز نجومها.. وعباس النوري ينعاه

الوكيل الإخباري- فقدت الدراما العربية واحدًا من أبرز مبدعيها برحيل الكاتب والممثل الفلسطيني السوري، هاني السعدي، عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك بعدما ترك بصمته العميقة في عالم الفن، سواء كممثل في بداياته أو ككاتب خطّ أعمالا شهيرة صنفت على أنها "فانتازيا تاريخية".



وُلد السعدي في6 يونيو 1944 في بلدة صفورية قبل نشوء دولة إسرائيل، لكنه لم يعش طفولته هناك طويلًا، حيث أجبره على اللجوء إلى سوريا المجاورة في العام1948 يستقر في مخيم اليرموك، جنوبي دمشق.





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ورغم صعوبة البدايات، لم تقف ظروف اللجوء حاجزًا أمام طموحه الفني، فانطلق إلى عالم التمثيل، ثم وجد شغفه الحقيقي في الكتابة، ليصبح لاحقًا واحدًا منأشهر كُتّاب الدراما السورية.



من التمثيل إلى التأليف

بدأ السعدي مسيرته التمثيلية في العام1969في فيلم"بوابة الغزلان"، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية، من بينها "أسعد الوراق"، "الحدود"، "تجارب عائلية"، و"آخر الفرسان".



نعاه عدد كبير من نجوم الفن كالفنان عباس النوري :"الى رحمة الله يا هاني كنت صديقا صدوقا" ، وبسام كوسا :"وداعا هاني المحب" وعدد كبير من نجوم سوريا .