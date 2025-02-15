سوريا تفقد احد أبرز نجومها.. وعباس النوري ينعاه

وُلد السعدي في6 يونيو 1944 في بلدة صفورية قبل نشوء دولة إسرائيل، لكنه لم يعش طفولته هناك طويلًا، حيث أجبره على اللجوء إلى سوريا المجاورة في العام1948 يستقر في مخيم اليرموك، جنوبي دمشق.
من التمثيل إلى التأليف
بدأ السعدي مسيرته التمثيلية في العام1969في فيلم"بوابة الغزلان"، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية، من بينها "أسعد الوراق"، "الحدود"، "تجارب عائلية"، و"آخر الفرسان".
نعاه عدد كبير من نجوم الفن كالفنان عباس النوري :"الى رحمة الله يا هاني كنت صديقا صدوقا" ، وبسام كوسا :"وداعا هاني المحب" وعدد كبير من نجوم سوريا .
-
أخبار متعلقة
-
تخفيف حكم السجن على سعد الصغير في قضية المخدرات
-
باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يكشفان تفاصيل فيلم 'دعها للرياح' في عيد الحب
-
منى زكي تتوج بجائزة أفضل ممثلة عن 'رحلة 404'
-
12 نجما في حفل تكريم عبدالله الرويشد ضمن مهرجان فبراير الكويت
-
تشييع مؤثر للممثلة السورية الشابة إنجي مراد - فيديو
-
رحيل مفاجئ لأحد أبرز نجوم قناة طيور الجنة - صورة
-
العتاولة 2: صراع أشد وتحديات جديدة في الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني
-
وفاة إنجي مراد أثناء الولادة.. والدتها تروي اللحظات الأخيرة