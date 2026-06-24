سيارة تسير وحدها تفاجئ ياسمين عبد العزيز - فيديو

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها تجربة جديدة خلال وجودها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث استقلت سيارة ذاتية القيادة تسير من دون سائق.

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ونشرت ياسمين مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، عبّرت فيه عن دهشتها من التقنية، قائلة: "عشنا وشوفنا.. عربية بتمشي لوحدها من غير سواق"، كما أبدت رغبتها في انتشار هذه التكنولوجيا في مصر.



وخلال الفيديو، استعرضت طريقة عمل السيارة وتحركها وتوقفها تلقائيًا، مؤكدة أن التجربة أعجبتها.



وحظي المقطع بتفاعل واسع من المتابعين الذين تساءلوا عن آلية عمل السيارة وكيفية تعاملها مع ظروف القيادة المختلفة.