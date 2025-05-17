سيّدة سوريّة فقدت أولادها منذ حوالي شهرين... وسلاف فواخرجي تُناشد (صورة)

وكتبت فواخرجي:
مناشدة إم سورية
والدة لانا حمود - لبنى حمود - حمزة حمود
تخرج للمرة الثالثة وتناشد الجميع في معرفة مصير أبنائها الذي فقدوا في تاريخ 23/3/2025 وحتى الآن.
لجميع المعنيين نرجو الاهتمام بالمفقودين والمخطوفين
لا أفجعكم الله بعزيز".
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