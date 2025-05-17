السبت 2025-05-17 12:24 م
 

سيّدة سوريّة فقدت أولادها منذ حوالي شهرين... وسلاف فواخرجي تُناشد (صورة)

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سلاف فواخرجي
 
السبت، 17-05-2025 09:03 ص

الوكيل الإخباري-  شاركت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي متابعيها على "إكس"، صوراً ومقاطع فيديو لسيّدة سوريّة تُناشد من يعرف مصير أولادها الثلاثة الذين فقدوا منذ حوالي شهرين.

وكتبت فواخرجي:

مناشدة إم سورية
والدة لانا حمود - لبنى حمود - حمزة حمود
تخرج للمرة الثالثة وتناشد الجميع في معرفة مصير أبنائها الذي فقدوا في تاريخ 23/3/2025 وحتى الآن.
لجميع المعنيين نرجو الاهتمام بالمفقودين والمخطوفين

لا أفجعكم الله بعزيز".

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