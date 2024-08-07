سيرين عبد النور تشوق الجمهور لأغنية جديدة - فيديو

وفي التفاصيل، قالت سيرين إنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة لم تكشف عن اسمها، مؤكدة أنها احبتها كثيرا و”مغرومة” بها بشكل كبير. وقد تعاونت فيها سيرين على صعيد الكتابة مع منير بو عساف، ولحّنها هشام بولس وقام بتوزيعها باسم رزق.
وحاولت سيرين طرح سؤال على باسم وهشام للوقوف على رأيهما بالأغنية فأجابا بأن النكهة التي أضافتها سيرين للعمل هو الشيء الجميل وهم سعيدين بها جدا.
ولفتت سيرين إلى أن توزيع الأغنية رائع، متمنية أن يكتب لها النجاح وألا يعرقل أحد ما تتوقعه حولها، مضيفة: “انشالله عندما تطرح الأغنية تنال إعجابكم”.
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