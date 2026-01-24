شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة

وأوضح زكي أن الزعيم يعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل تداول أخبار تتعلق بالحالة الصحية للرموز الفنية.
يُذكر أن عادل إمام ابتعد عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة بعد مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وظهر آخر مرة علنياً في يوليو 2025 في حفل زفاف حفيده، كما استقبل مؤخراً وفداً إماراتياً رفيع المستوى في منزله وسط حضور نجليه محمد ورامي إمام، ما يعكس استقرار حالته الصحية واهتمامه بحياته العائلية.
