السبت 2026-01-24 02:18 م

شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة

عادل إمام
 
السبت، 24-01-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري-   نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، بشكل قاطع كل ما تردد حول تعرض الفنان الكبير عادل إمام لأزمة صحية أو نقله إلى المستشفى، مؤكداً أن الأخبار المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح زكي أن الزعيم يعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل تداول أخبار تتعلق بالحالة الصحية للرموز الفنية.


يُذكر أن عادل إمام ابتعد عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة بعد مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وظهر آخر مرة علنياً في يوليو 2025 في حفل زفاف حفيده، كما استقبل مؤخراً وفداً إماراتياً رفيع المستوى في منزله وسط حضور نجليه محمد ورامي إمام، ما يعكس استقرار حالته الصحية واهتمامه بحياته العائلية.

 

