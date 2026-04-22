الأربعاء 2026-04-22 07:54 ص

شائعة خطيرة طالت فضل شاكر داخل السجن

الوكيل الإخباري-   نفى الصحافي ربيع فران صحة الشائعات التي تم تداولها حول وفاة الفنان فضل شاكر داخل السجن، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال فران عبر منصة إكس إن الفنان بخير، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله لا يتعدى كونه شائعات هدفها لفت الانتباه.


من جهته، أكد مدير أعمال شاكر، إياد النقيب، أن الفنان لا يعاني أي مشكلات صحية، وأن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.


وأضاف أنه تواصل مع المحامية أماتا مبارك، الوكيلة القانونية للفنان، والتي شددت بدورها على أن وضعه الصحي مستقر، نافيةً كل ما يُشاع حول تدهور حالته.


ودعا المقربون من الفنان إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 


