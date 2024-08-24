شاب يقتحم حفل نجوى كرم في دمشق

الوكيل الإخباري- قدمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً في مجمع دُمّر الثقافي في العاصمة السورية دمشق بعنوان "ورود الدار". ويعد هذا الحفل بمثابة عودة كرم لجمهورها السوري بعد عامين من غيابها منذ آخر حفل لها في قلعة دمشق.

اضافة اعلان



وتداول رواد المنصات فيديوهات من الحفل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تصدر وسم "نجوى كرم" قائمة الأكثر تداولاً على "إكس".



وغنت نجوى خلال الحفل عدداً من أشهر أغنياتها، من بينها: "لشحد حبك"، و"خليني شوفك بالليل"، و"تعا نقعد"، و"يلعن البعد"، و"ما في نوم"، و"هيدا حكي"، وغيرهم.



إلى ذلك، انتشر فيديو من الحفل يظهر أحد المعجبين وهو يقتحم المسرح ويحتضن نجوى بقوة أثناء غنائها، مما أفزعها بشكل كبير. وترتب على ذلك دخول أفراد الأمن لإبعاده عنها وعن المسرح، وسط دهشة الحضور.