شاعر مصري يناشد الدولة لدعم شيرين: تحتاج رقابة مشددة

الوكيل الإخباري- أكد الشاعر المصري تامر حسين أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تمر بمرحلة صحية حرجة تستدعي إشرافًا طبيًا مستمرًا من الدولة، مشددًا على ضرورة بقائها في مستشفيات رسمية لفترة لا تقل عن ستة أشهر، وعدم عودتها إلى منزلها قبل استقرار حالتها الصحية، لما قد يشكله ذلك من مخاطر.

وأوضح حسين، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نصيحته نابعة من محبته الصادقة لشيرين، مؤكدًا أن الدولة وحدها قادرة على ضمان تعافيها الكامل، ومنع أي تدخلات قد تعيق علاجها.



وفي السياق ذاته، كشف مصدر مقرب أن شيرين انتقلت سرًا للإقامة في منزل فنانة شهيرة برفقة شقيقتها، بهدف توفير الدعم النفسي والرعاية اللازمة، بعد فترة من العزلة التامة في منزلها بمنطقة الشيخ زايد. وأشار إلى أن انتقالها تم بسيارة إسعاف إلى أحد المجمعات السكنية على طريق الإسكندرية الصحراوي حفاظًا على خصوصيتها.



ونفى المصدر تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة حول هوية الفنانة المستضيفة، فيما أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أنه زار شيرين مؤخرًا واطمأن على حالتها، مشيرًا إلى استمرار فقدانها الرغبة في التواصل خلال هذه المرحل