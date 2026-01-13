شاعر مصري يناشد الدولة لدعم شيرين: تحتاج رقابة مشددة

وأوضح حسين، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نصيحته نابعة من محبته الصادقة لشيرين، مؤكدًا أن الدولة وحدها قادرة على ضمان تعافيها الكامل، ومنع أي تدخلات قد تعيق علاجها.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مقرب أن شيرين انتقلت سرًا للإقامة في منزل فنانة شهيرة برفقة شقيقتها، بهدف توفير الدعم النفسي والرعاية اللازمة، بعد فترة من العزلة التامة في منزلها بمنطقة الشيخ زايد. وأشار إلى أن انتقالها تم بسيارة إسعاف إلى أحد المجمعات السكنية على طريق الإسكندرية الصحراوي حفاظًا على خصوصيتها.
ونفى المصدر تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة حول هوية الفنانة المستضيفة، فيما أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أنه زار شيرين مؤخرًا واطمأن على حالتها، مشيرًا إلى استمرار فقدانها الرغبة في التواصل خلال هذه المرحل
