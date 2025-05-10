شاهدوا كيف كانت سلافة معمار وماغي بو غصن قبل 22 عاماً

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة السورية سلافة معمار والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.



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وأطلت الممثلتان معا خلال مشاركتهما في مسلسل "قبل الغروب" الذي عرض قبل نحو 22 عاما.

View this post on Instagram A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)