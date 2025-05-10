السبت 2025-05-10 02:21 م
 

شاهدوا كيف كانت سلافة معمار وماغي بو غصن قبل 22 عاماً

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سلافة معمار و ماغي بو غصن
 
السبت، 10-05-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة السورية سلافة معمار والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

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وأطلت الممثلتان معا خلال مشاركتهما في مسلسل "قبل الغروب" الذي عرض قبل نحو 22 عاما.

 

 

لبنان 24 

 
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