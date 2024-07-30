 
الثلاثاء 2024-07-30 10:36 ص
 
 

شاهد أول رد فعل للمخرج محمد سامي بعد استدعائه للتحقيق

المخرج المصري محمد سامي
المخرج المصري محمد سامي
الثلاثاء، 30-07-2024 09:18 ص

 

الوكيل الإخباري - بعد أن تصدر اسم المخرج المصري محمد سامي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن هذه المرة لم يكن بسبب أعماله الناجحة وإنما بسبب اتهام مدير مركز صيانة سيارات شهير بتعدي المخرج عليه بالضرب بسبب خدش في سيارته الفارهة، وبعد أن قررت النيابة المصرية استدعاء المخرج المصري محمد سامي بتهمة ضرب مدير مركز صيانة، أظهر رد فعل تجاهله للواقعة.

 

ففي أول رد فعل للمخرج المصري، قام محمد سامي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وذلك في أول ظهور له بعد مشاجرته مع مدير مركز صيانة سيارات، وظهر محمد سامي في الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنية "أهز الدنيا من مكاني" للمطرب مروان يونس، وكان برفقته زوجته مي عمر التي شاركته الرقص أيضا داخل سيارته.

 

 

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