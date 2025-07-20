شاهد أول ظهور لرزان مغربي بعد حادث سقوط السقف

وظهرت رزان في أول صورة لها بعد الحادث، نُشرت عبر حساب مدير أعمالها كريم الشايب على "إنستغرام"، وقد بدت عليها علامات التعافي مع ضمادة على جبينها، مرفقة برسالة دعم: "ألف سلامة عليكي، إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لجمهورك أقوى".
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