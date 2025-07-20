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شاهد أول ظهور لرزان مغربي بعد حادث سقوط السقف

غف
رزان المغربي
 
الأحد، 20-07-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   طمأنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جمهورها بعد تعرّضها لإصابة في الرأس نتيجة سقوط جزء من سقف قاعة أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة أثناء إحيائها حفلاً غنائياً.

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وظهرت رزان في أول صورة لها بعد الحادث، نُشرت عبر حساب مدير أعمالها كريم الشايب على "إنستغرام"، وقد بدت عليها علامات التعافي مع ضمادة على جبينها، مرفقة برسالة دعم: "ألف سلامة عليكي، إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لجمهورك أقوى".

 


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العين الإخبارية 

 
 
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