شاهد أول ظهور لرزان مغربي بعد حادث سقوط السقف

الوكيل الإخباري- طمأنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جمهورها بعد تعرّضها لإصابة في الرأس نتيجة سقوط جزء من سقف قاعة أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة أثناء إحيائها حفلاً غنائياً.

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وظهرت رزان في أول صورة لها بعد الحادث، نُشرت عبر حساب مدير أعمالها كريم الشايب على "إنستغرام"، وقد بدت عليها علامات التعافي مع ضمادة على جبينها، مرفقة برسالة دعم: "ألف سلامة عليكي، إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لجمهورك أقوى".



