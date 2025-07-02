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شاهد إطلالة غادة عبد الرازق في "أحمد وأحمد" تشعل السوشال ميديا

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غادة عبد الرازق
 
الأربعاء، 02-07-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-  أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، والذي أُقيم مساء الثلاثاء داخل إحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر.

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إطلالة غير تقليدية
لفتت غادة الأنظار بإطلالة غير مألوفة، حيث ارتدت بدلة بيضاء مستوحاة من صيحات "Bridal Suits"، مع تسريحة شعر قصيرة على طريقة "الكاريه"، وقد بدت بروح مرحة وتفاعلت بعفوية مع عدسات المصورين، مقدّمة قبلات ساخرة وإيماءات طريفة أضفت أجواءً من الحيوية على المناسبة.


حضور فني كبير
شهد العرض حضور عدد كبير من نجوم وصنّاع العمل، على رأسهم الفنان أحمد السقا ونجلاه ياسين وحمزة، إلى جانب أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، عمرو سعد، محمد أنور، محمد ثروت، حاتم صلاح، والمخرج أحمد نادر جلال. والتقط الحضور صورًا تذكارية وسط أجواء احتفالية حماسية.


عن الفيلم
ينتمي فيلم "أحمد وأحمد" إلى فئة الأكشن والكوميديا السوداء، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "أحمد" يعود من الغربة ليكتشف أن عمّه، الذي يحمل الاسم نفسه، تعرّض لحادث غامض أفقده الذاكرة. وفي سياق الأحداث، يكتشف أن العم كان يتزعم إمبراطورية إجرامية، ما يدخله في سلسلة من الصراعات والأسرار.


غادة في دور "راقصة"
وتجسد غادة عبد الرازق خلال الفيلم شخصية راقصة تعمل في ملهى ليلي، في عودة لأدوارها الجريئة التي اعتادت الظهور بها في بعض أعمالها السابقة.

 

 

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