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شاهد.. بثينة الرئيسي تحتفل بعيد ميلادها الـ43 برسالة مؤثرة

ثبث
بثينة الرئيسي
 
الخميس، 11-06-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة بثينة الرئيسي بعيد ميلادها الثالث والأربعين بطريقة خاصة، حيث ظهرت في فيديو وهي تحمل قالب حلوى أبيض يتوسطه الرقم (43) باللون الذهبي، إلى جانب صور لها منذ الطفولة وحتى اليوم، وعلّقت قائلة: «في يوم ميلادي لا أعدّ السنوات التي مضت، بل أمتنّ لكل لحظة صنعت مني الشخص الذي أنا عليه اليوم. الحمد لله على ما كان، وعلى ما هو آت».

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كما فاجأها فريق عمل مسرحية «الكائن 404» بالاحتفال بعيد ميلادها، حيث قدّموا لها قالب حلوى يحمل صوراً من المسرحية، إضافة إلى مجسم دمية قدّمه الفنان والمخرج الدكتور عبدالعزيز المسلم. وعبّرت بثينة عن سعادتها بالمفاجأة، موجّهة الشكر إلى فريق العمل.


وتواصل المسرحية عروضها على مسرح السلام في نادي القادسية بالكويت، وهي عمل كوميدي بطابع رعب يتناول قضايا الأسرة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين التشويق والضحك. ويشارك في بطولتها عبدالعزيز المسلم، بثينة الرئيسي، شهاب حاجية، ميس كمر، شوق موسوي، وعبدالله المسلم.


وعلى الصعيد الدرامي، كان آخر أعمال بثينة الرئيسي مسلسل سدف، الذي تدور أحداثه حول تحقيقات في سلسلة اختفاءات غامضة لنساء خلال سبعينيات القرن الماضي، وسط أسرار ومفاجآت متلاحقة.

 

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