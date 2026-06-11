شاهد.. بثينة الرئيسي تحتفل بعيد ميلادها الـ43 برسالة مؤثرة

كما فاجأها فريق عمل مسرحية «الكائن 404» بالاحتفال بعيد ميلادها، حيث قدّموا لها قالب حلوى يحمل صوراً من المسرحية، إضافة إلى مجسم دمية قدّمه الفنان والمخرج الدكتور عبدالعزيز المسلم. وعبّرت بثينة عن سعادتها بالمفاجأة، موجّهة الشكر إلى فريق العمل.
وتواصل المسرحية عروضها على مسرح السلام في نادي القادسية بالكويت، وهي عمل كوميدي بطابع رعب يتناول قضايا الأسرة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين التشويق والضحك. ويشارك في بطولتها عبدالعزيز المسلم، بثينة الرئيسي، شهاب حاجية، ميس كمر، شوق موسوي، وعبدالله المسلم.
وعلى الصعيد الدرامي، كان آخر أعمال بثينة الرئيسي مسلسل سدف، الذي تدور أحداثه حول تحقيقات في سلسلة اختفاءات غامضة لنساء خلال سبعينيات القرن الماضي، وسط أسرار ومفاجآت متلاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
شاكيرا تخطف الأنظار في افتتاح كأس العالم 2026 بعرض استثنائي
-
الموت يفجع فنانة عربية شهيرة - صورة
-
كاظم الساهر يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للسيدة فيروز
-
إعلامي شهير في المستشفى... تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة
-
صورة تثير الجدل.. هل دخل ماجد المهندس القفص الذهبي؟
-
ممثلة مخضرمة تكسر سنوات الابتعاد بعمل جديد
-
توقيف مشاهير في تركيا ضمن حملة واسعة لمكافحة المخدرات - صور
-
حذف الصور يشعل الشائعات حول فنانة شهيرة