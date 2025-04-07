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شاهد جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم بحضور النجوم

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جورج وسوف
 
الإثنين، 07-04-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-   احتفل "سلطان الطرب" جورج وسوف أمس (السبت) بزفاف نجله حاتم وسوف وليا برخيا في حفل أحياه الفنان اللبناني راغب علامة، بحضور أقارب العروسين ومجموعة من الأصدقاء المقربين، على غرار الإعلامية أنابيلا هلال برفقة زوجها نادر صعب، والإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

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ونشر نيشان مجموعة صورة من الزفاف، بالإضافة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات غناء "السوبر ستار" أغنيته "قلبي عشقها"، في حفل الزفاف الذي أدخل الفرح مجدداً إلى عائلة الفنان السوري، عقب مأساة وفاة وديع جورج وسوف في مطلع عام 2023، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة ودخوله في غيبوبة ثم وفاته، عقب عملية تكميم معدة.

 

 

 

 

 

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