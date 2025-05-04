شاهد كارول سماحة وزوجها في آخر ظهور قبل وفاته

الوكيل الإخباري- فُجع الوسط الفني بوفاة رجل الأعمال والمنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 53 عامًا. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الذي شكّل صدمة كبيرة، وسط تداول واسع لفيديو يوثق الظهور الأخير للثنائي معًا.

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وكانت كارول سماحة قد نشرت الفيديو في يوليو 2023، عبر حساباتها الرسمية، حيث ظهرت برفقة زوجها وهما يتعانقان على أنغام أغنيتها "نسخة مني"، وأرفقته بتعليق مؤثر: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا"، في لحظة عاطفية أعاد النشطاء تداولها بعد إعلان الوفاة.



رحلة المرض والمعاناة

في لقاء تلفزيوني سابق، كشفت كارول سماحة عن تفاصيل معاناة زوجها الصحية، موضحة أن حالته بدأت بالتدهور منذ عام 2018، حيث خضع للعلاج في الصين قبل أن يعود إلى مصر ويقيم مع عائلته. وأكدت أن المرض أثّر على ظهوره الإعلامي، كما قررت الحفاظ على خصوصية تفاصيل حالته الصحية طوال فترة العلاج.



وأشارت سماحة إلى أن أول عامين من مرض زوجها كانا الأصعب نفسيًا عليه، حيث اختار العزلة، فيما كانت تعيش حالة من الخوف والقلق المستمرين. وأضافت أنها حرصت على دعمه بصمت، وأخفت مشاعرها السلبية كي لا تزيد من أعبائه، وهو ما انعكس على نشاطها الفني وتقليص ظهورها الإعلامي، خاصة خلال السنوات الأخيرة.



قصة حب وزواج

تزوج وليد مصطفى من كارول سماحة عام 2013 بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة تالا. كما أن له ابنة أخرى تُدعى أمينة من زواجه الأول. وحرصت الفنانة اللبنانية على التفرغ لرعايته في الفترة الأخيرة، واضعة حياتها الفنية في المرتبة الثانية.



رحيل وليد مصطفى ترك أثرًا حزينًا في قلوب محبيه وأصدقائه، سواء في المجال الإعلامي أو الفني، نظرًا لمكانته الكبيرة ومسيرته المهنية في إدارة وتأسيس مؤسسات إعلامية وصحفية بارزة في مصر.

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