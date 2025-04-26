السبت 2025-04-26 09:32 ص
 

شاهد كيف أساء جمال سليمان لسيدة وأثار الجدل - فيديو

للا
جمال سليمان
 
السبت، 26-04-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-  كشف الفنان السوري جمال سليمان عن تفاصيل ما حدث مع سيدة مصرية أرادت التقاط صورة معه في فيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا وأثار جدلاً كبيراً. في المقطع، بدا سليمان وكأنه يرفض طلب السيدة قائلاً: "أبوس إيدك سيبيني في حالي".

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وأوضح سليمان أن السيدة التقطت معه بالفعل عدة صور خلال حضوره حفل تكريمه من قبل جمعية الفيلم المصري، لكنها عادت بعدها للإلحاح عليه للتصوير مجددًا، في وقت كان فيه على عجلة من أمره للالتحاق بموعد مع ضيوف من خارج مصر. وأضاف أن هذا دفعه لقول عبارته الشهيرة "أبوس إيدك سيبيني في حالي"، مؤكدًا أنه لم يقصد بأي حال من الأحوال التكبر أو العجرفة، بل كان يطلب منها برفق.


وأشار إلى أنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن هناك من كان يصور الموقف، وأن الفيديو تم تداوله بشكل واسع حتى أصبح "أشهر من التكريم نفسه". وأوضح سليمان أنه قرر توضيح الموقف بناءً على نصائح من أصدقاء وإعلاميين، ليقطع الطريق على "مطلقي السموم" على السوشال ميديا الذين قد يختلقون تحليلات زائفة.


وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرّم سليمان في دورته الـ51 مؤخراً.

 

 

 

روسيا اليوم 

 
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