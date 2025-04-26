شاهد كيف أساء جمال سليمان لسيدة وأثار الجدل - فيديو

وأوضح سليمان أن السيدة التقطت معه بالفعل عدة صور خلال حضوره حفل تكريمه من قبل جمعية الفيلم المصري، لكنها عادت بعدها للإلحاح عليه للتصوير مجددًا، في وقت كان فيه على عجلة من أمره للالتحاق بموعد مع ضيوف من خارج مصر. وأضاف أن هذا دفعه لقول عبارته الشهيرة "أبوس إيدك سيبيني في حالي"، مؤكدًا أنه لم يقصد بأي حال من الأحوال التكبر أو العجرفة، بل كان يطلب منها برفق.
وأشار إلى أنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن هناك من كان يصور الموقف، وأن الفيديو تم تداوله بشكل واسع حتى أصبح "أشهر من التكريم نفسه". وأوضح سليمان أنه قرر توضيح الموقف بناءً على نصائح من أصدقاء وإعلاميين، ليقطع الطريق على "مطلقي السموم" على السوشال ميديا الذين قد يختلقون تحليلات زائفة.
وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرّم سليمان في دورته الـ51 مؤخراً.
يُذكر انه ينوي ترشيح نفسه لرئاسة سوريا، وهو لم يستحمل شخص واحد ويريد تحمل مسؤولية اكثر من 22 مليون سوري pic.twitter.com/LK5YvU9rSs
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام في الساعات الأخيرة
-
جديد سلاف فواخرجي.. إليكم ما كشفه مصدر مقرب منها
-
إعلامية تطالب بتشريح جثمان صبحي عطري.. وتفجر مفاجأة!
-
أول تعليق من نقيب الفنانين السوريين بعد قرار شطب سلاف فواخرجي
-
شاهد أهرامات مصر تشهد حفل زفاف أسطوري لهشام جمال وليلى أحمد زاهر
-
الكشف عن مفاجأة تتعلّق بوفاة الإعلامي صبحي عطري
-
رد صادم من محمد رمضان حول أزمة ملابسه المثيرة للجدل
-
الموت يغيّب الإعلامي السوري صبحي عطري