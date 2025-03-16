شاهد محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة ذهبية عيار 24

ولم يفوّت رمضان فرصة إضافة لمسة استعراضية على الفيديو، حيث علق قائلاً: "إذا كانت ملابسي من الذهب عيار 24، فإن معجبيني هم الألماس النقي"، مشيرًا بذلك إلى العلاقة الخاصة التي يربطها مع جمهوره.
ويُعتبر هذا الظهور الجديد ليس الأول من نوعه الذي يثير فيه رمضان الجدل، حيث اعتاد مشاركة متابعيه بلحظات من حياته الفاخرة، سواء عبر استعراضه لمجوهراته الثمينة، سياراته الفارهة، قصوره الفخمة أو حتى طائرته الخاصة. وتظل هذه المقتنيات جزءًا من أسلوب حياته الذي يثير دائمًا اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
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