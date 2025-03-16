شاهد محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة ذهبية عيار 24

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره مجددًا بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص. هذا الظهور أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، يظهر فيه وهو يتألق بثوب مكون من سلاسل ذهبية متشابكة على شكل "توب" قصير، بالإضافة إلى رداء طويل واسع الأكمام بنفس اللون الذهبي اللامع.

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ولم يفوّت رمضان فرصة إضافة لمسة استعراضية على الفيديو، حيث علق قائلاً: "إذا كانت ملابسي من الذهب عيار 24، فإن معجبيني هم الألماس النقي"، مشيرًا بذلك إلى العلاقة الخاصة التي يربطها مع جمهوره.



ويُعتبر هذا الظهور الجديد ليس الأول من نوعه الذي يثير فيه رمضان الجدل، حيث اعتاد مشاركة متابعيه بلحظات من حياته الفاخرة، سواء عبر استعراضه لمجوهراته الثمينة، سياراته الفارهة، قصوره الفخمة أو حتى طائرته الخاصة. وتظل هذه المقتنيات جزءًا من أسلوب حياته الذي يثير دائمًا اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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