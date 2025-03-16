 
الأحد 2025-03-16 12:49 م
 




            

        








    

        

        

            شاهد محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة ذهبية عيار 24
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                لاب
            
                

                    محمد رمضان
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:38 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره مجددًا بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص. هذا الظهور أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، يظهر فيه وهو يتألق بثوب مكون من سلاسل ذهبية متشابكة على شكل "توب" قصير، بالإضافة إلى رداء طويل واسع الأكمام بنفس اللون الذهبي اللامع.
اضافة اعلان

ولم يفوّت رمضان فرصة إضافة لمسة استعراضية على الفيديو، حيث علق قائلاً: "إذا كانت ملابسي من الذهب عيار 24، فإن معجبيني هم الألماس النقي"، مشيرًا بذلك إلى العلاقة الخاصة التي يربطها مع جمهوره.

ويُعتبر هذا الظهور الجديد ليس الأول من نوعه الذي يثير فيه رمضان الجدل، حيث اعتاد مشاركة متابعيه بلحظات من حياته الفاخرة، سواء عبر استعراضه لمجوهراته الثمينة، سياراته الفارهة، قصوره الفخمة أو حتى طائرته الخاصة. وتظل هذه المقتنيات جزءًا من أسلوب حياته الذي يثير دائمًا اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
 
  


 
24









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ت
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            عاجل نحو 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                با
                            
                    
                    

                        
                            أخبار الشركات
                        
                        
                            افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة الحسينية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ىلار
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            مسلسل 'معاوية': طعن الخليفة علي بن أبي طالب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                قصف أمريكي على اليمن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            إيران تدين الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الحوثيون: الضربات الأميركية لن تمنعنا من استهداف السفن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون: الضربات الأميركية لن تمنعنا من استهداف السفن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تل
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            مسلسل "فهد البطل": مفاجآت جديدة وصدمات غير متوقعة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                لى
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            مسلسل 'ولاد الشمس' الحلقة الأخيرة: لحظات مؤثرة وتحقيق الأحلام
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة