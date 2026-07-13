شاهد.. 22 ألف شخص يدخلون غينيس بسبب قبعة بيتبول الشهيرة

وشارك 22,141 شخصًا في محاولة تحطيم الرقم القياسي، مرتدين القبعة التي أصبحت جزءًا من إطلالة بيتبول الشهيرة، ليُعلن نجاح الحدث رسميًا.
وعبّر بيتبول، واسمه الحقيقي أرمندو كريستيان بيريز، عن سعادته بالإنجاز، مشيدًا بجمهوره الذي ساهم في تحقيق هذا الرقم العالمي.
وجاءت الفكرة بعد اقتراح من أحد المعجبين، قبل أن تتحول إلى فعالية جماهيرية ضخمة خلال الحفل الذي حضره نحو 70 ألف شخص، حيث قدم بيتبول مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير.
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