"شباب البومب" يعود بموسم جديد.. ما الذي يحمله هذا المسلسل؟

وفي هذا السياق، يستعد صنّاع العمل لعرض مسلسل "شباب البومب 14" يوم الأحد، 19 أبريل الجاري، عبر منصة يوتيوب، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للعمل على منصة "إنستغرام"، في خطوة تؤكد استمرار الرهان على المنصات الرقمية بوصفها نافذة رئيسية للوصول إلى الجمهور، خصوصاً فئة الشباب الأكثر تفاعلًا مع المحتوى الترفيهي الشبابي.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "شباب البومب 14" يضم نخبة من نجوم العمل الذين شكّلوا على مدار مواسمه المتعاقبة ركائز أساسية في نجاحه وانتشاره، حيث يشارك في بطولته فيصل العيسى، وشفيقة يوسف، وعلي المدفع، ومحمد الحربي، وطرفة الشريف، وسليمان منصور، وسليمان المقيطيب، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، وفيصل المسيعيد، ولين البارقي، وأمير محمد، إلى جانب آخرين، في توليفة فنية حافظت على هوية المسلسل الكوميدية وارتباطه المباشر بجمهوره.
وعلى الصعيد السينمائي، يواصل فيلم "شباب البومب 3" تحقيق إيرادات متصاعدة في شباك التذاكر السعودي، متفوقاً على الجزأين السابقين من السلسلة، حيث كشفت بيانات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري إلى استمرار الإقبال بعد أربعة أسابيع من العرض، في دلالة على ثبات الاهتمام الجماهيري بالعلامة الفنية للعمل.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
