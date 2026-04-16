الخميس 2026-04-16 02:18 م

"شباب البومب" يعود بموسم جديد.. ما الذي يحمله هذا المسلسل؟

"شباب البومب"
"شباب البومب"
 
الخميس، 16-04-2026 12:40 م

الوكيل الإخباري-   تواصل السلسلة الدرامية والسينمائية السعودية "شباب البومب" ترسيخ حضورها بوصفها أحد أبرز الأعمال الجماهيرية في المشهد الفني السعودي، إذ تجمع بين الانتشار التلفزيوني والنجاح السينمائي في آنٍ واحد، في مشهد يعكس تطور صناعة الترفيه واتساع قاعدة جمهورها في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، يستعد صنّاع العمل لعرض مسلسل "شباب البومب 14" يوم الأحد، 19 أبريل الجاري، عبر منصة يوتيوب، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للعمل على منصة "إنستغرام"، في خطوة تؤكد استمرار الرهان على المنصات الرقمية بوصفها نافذة رئيسية للوصول إلى الجمهور، خصوصاً فئة الشباب الأكثر تفاعلًا مع المحتوى الترفيهي الشبابي.

اضافة اعلان

 

وشهد الإعلان الترويجي للعمل حضوراً لافتًا لبطل المسلسل فيصل العيسى، الذي قدّم مقطعًا دعائيًا بأسلوب طريف جسّد فيه شخصية "عامر"، وهو يقود سيارته بزي الشخصية التمثيلية، ما أسهم في تعزيز التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على قدرة العمل على توظيف الكوميديا في الترويج الإعلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "شباب البومب 14" يضم نخبة من نجوم العمل الذين شكّلوا على مدار مواسمه المتعاقبة ركائز أساسية في نجاحه وانتشاره، حيث يشارك في بطولته فيصل العيسى، وشفيقة يوسف، وعلي المدفع، ومحمد الحربي، وطرفة الشريف، وسليمان منصور، وسليمان المقيطيب، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، وفيصل المسيعيد، ولين البارقي، وأمير محمد، إلى جانب آخرين، في توليفة فنية حافظت على هوية المسلسل الكوميدية وارتباطه المباشر بجمهوره.

وعلى الصعيد السينمائي، يواصل فيلم "شباب البومب 3" تحقيق إيرادات متصاعدة في شباك التذاكر السعودي، متفوقاً على الجزأين السابقين من السلسلة، حيث كشفت بيانات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري إلى استمرار الإقبال بعد أربعة أسابيع من العرض، في دلالة على ثبات الاهتمام الجماهيري بالعلامة الفنية للعمل.

 
 


الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟

سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

الممثلة ستيفاني عطالله

f

إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

