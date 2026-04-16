"شباب البومب" يعود بموسم جديد.. ما الذي يحمله هذا المسلسل؟

الوكيل الإخباري- تواصل السلسلة الدرامية والسينمائية السعودية "شباب البومب" ترسيخ حضورها بوصفها أحد أبرز الأعمال الجماهيرية في المشهد الفني السعودي، إذ تجمع بين الانتشار التلفزيوني والنجاح السينمائي في آنٍ واحد، في مشهد يعكس تطور صناعة الترفيه واتساع قاعدة جمهورها في السنوات الأخيرة.



وفي هذا السياق، يستعد صنّاع العمل لعرض مسلسل "شباب البومب 14" يوم الأحد، 19 أبريل الجاري، عبر منصة يوتيوب، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للعمل على منصة "إنستغرام"، في خطوة تؤكد استمرار الرهان على المنصات الرقمية بوصفها نافذة رئيسية للوصول إلى الجمهور، خصوصاً فئة الشباب الأكثر تفاعلًا مع المحتوى الترفيهي الشبابي.

