الثلاثاء 2026-07-21 02:58 م

شريهان تدعم تفعيل حق الأداء العلني للفنانين - صورة

شصثيث
شريهان
 
الثلاثاء، 21-07-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة المصرية شريهان دعمها الكامل لتفعيل "حق الأداء العلني" المنصوص عليه في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن تطبيقه يضمن حماية الحقوق الأدبية والمادية للفنانين ويوفر لهم مظلة قانونية تحفظ حقوقهم.

وأعادت شريهان نشر بيان نقابة المهن التمثيلية عبر حسابها على "إنستغرام"، مشيدةً بمبادرة الفنان ياسر جلال لتفعيل المادة القانونية، ومثمّنة موافقة مجلس الشيوخ على المقترح وإحالته إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات.

وأكدت أن هذا الحق تأخر تطبيقه لأكثر من 20 عامًا، مشيرة إلى أنه لا يمثل حقًا ماليًا فقط، بل يضمن كرامة الفنان واستقراره، كما أشادت بجهود نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في دعم الملف.

وفي السياق ذاته، عقدت نقابة المهن التمثيلية اجتماعًا تنظيميًا برئاسة أشرف زكي، وبمشاركة ممثلي النقابات الفنية، لبحث آليات تنفيذ "حق الأداء العلني"، على أن تُعلن نتائج الاجتماع في بيان رسمي لاحقًا.

ويحظى تفعيل القانون بدعم عدد من الفنانين، بينهم يحيى الفخراني، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وماجد المصري، وباسم سمرة، وشريف منير، تأكيدًا لأهمية حماية الحقوق الإبداعية للفنانين.

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