شيرين عبدالوهاب تعتذر لشقيقها وتنهي الخلافات

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من الخلافات والاتهامات العلنية المتبادلة، وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اعتذاراً لشقيقها "محمد"، بسبب ما بدر منها تجاهه خلال فترة زواجها من الفنان حسام حبيب.

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ونشرت شيرين عبر حسابها على منصة "إكس"، صورة قديمة جمعتها بشقيقها، وعلّقت كاتبةً: "كثيرون لا يعلمون سبب الخلاف بيني وبين شقيقي.. السبب هو أنه في يوم من الأيام خيّرني بينه وبين زوجي آنذاك". وأضافت: "أنا حينها قررت طاعة زوجي، لكن اتضح في النهاية أن أخي كان كلامه صحيحاً.. أعتذر لك على كل شيء قلته في حقك، لأني بعتك بأرخص ثمن.. يا ليتني استمعت لكلامك ونصائحك منذ البداية".