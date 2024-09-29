شيرين عبدالوهاب تعتذر لشقيقها وتنهي الخلافات

ونشرت شيرين عبر حسابها على منصة "إكس"، صورة قديمة جمعتها بشقيقها، وعلّقت كاتبةً: "كثيرون لا يعلمون سبب الخلاف بيني وبين شقيقي.. السبب هو أنه في يوم من الأيام خيّرني بينه وبين زوجي آنذاك". وأضافت: "أنا حينها قررت طاعة زوجي، لكن اتضح في النهاية أن أخي كان كلامه صحيحاً.. أعتذر لك على كل شيء قلته في حقك، لأني بعتك بأرخص ثمن.. يا ليتني استمعت لكلامك ونصائحك منذ البداية".
وقد تصاعدت أزمة شيرين عبد الوهاب مع أسرتها، وبالتحديد شقيقها، خلال الشهور الأخيرة، بعد انتشار تسريبات صوتية لطليقها حسام حبيب، يتحدث فيها عن استغلال أهلها لها، وتأكيدها هي تلك الاتهامات التي نسبها حسام لشقيقها، خلال بيان صحفي. وحينها خرج شقيقها عن صمته، كاشفاً أن النيابة العامة قامت بحفظ كل الاتهامات التي نسبت إليه سابقاً إدارياً، لأنه تبين عدم صحتها، معرباً عن اشمئزازه من تلك العلاقة التي دمرت حياتها، وجعلتها تخسر أسرتها ومهنتها بسبب حبها لحسام حبيب.
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