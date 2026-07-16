شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد - صورة

الوكيل الإخباري- أعلن الملحن المصري مدين دخول أغنية "كلام عينيه" للفنانة شيرين عبد الوهاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تحقيقها أرقامًا استثنائية على قوائم Billboard Arabia.



وأوضح مدين أن الأغنية تصدرت قائمة Billboard Arabic Hot 100 لمدة 19 أسبوعًا خلال فترات متفرقة بين ديسمبر 2023 وأبريل 2025، وهو ما أهلها لتحقيق هذا الإنجاز.



كما أشار إلى استمرار شيرين في تصدر قائمة Billboard Arabic Artist 100 لمدة 42 أسبوعًا، معربًا عن فخره بهذا النجاح، وموجهًا التهنئة لشيرين وفريق العمل، وهم الشاعر أمير طعيمة والموزع حسن الشافعي.



وتُعد أغنية "كلام عينيه" من أبرز أعمال شيرين الأخيرة، وقد حققت انتشارًا واسعًا منذ طرحها، فيما تستعد الفنانة لإحياء حفل غنائي في العلمين خلال أغسطس 2026.

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