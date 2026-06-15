صدمة في الوسط الفني.. تفاصيل الحالة الصحية لممثل بعد الحادث

ووُضع مرزبان على أجهزة التنفس الصناعي عقب الحادث، الذي وقع أثناء قيادته دراجته النارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.
وأكد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أن النقابة تتابع حالته الصحية وتقدم الدعم له ولأسرته، فيما أوصى الفريق الطبي بعدم نقله إلى مستشفى آخر بسبب عدم استقرار حالته.
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