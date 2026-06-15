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صدمة في الوسط الفني.. تفاصيل الحالة الصحية لممثل بعد الحادث

بيل
محمد مرزبان
 
الإثنين، 15-06-2026 08:30 ص

الوكيل الإخباري-   يسود القلق في الوسط الفني المصري بعد تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث مروع، أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية.

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ووُضع مرزبان على أجهزة التنفس الصناعي عقب الحادث، الذي وقع أثناء قيادته دراجته النارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.


وأكد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أن النقابة تتابع حالته الصحية وتقدم الدعم له ولأسرته، فيما أوصى الفريق الطبي بعدم نقله إلى مستشفى آخر بسبب عدم استقرار حالته.

 
 


gnews

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