صديقة حسام حبيب تتحدث عن تأثيره على حياتها: "تسبب بأذى لعائلتي"

الوكيل الإخباري- بعد تصدّر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، كسرت سارة عوادين صمتها وتحدثت عن الجدل الذي أثير حول ارتباطها بالفنان المصري حسام حبيب، مؤكدةً أن ما حدث الأسبوع الماضي تجاوز حدود المعقول.

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وفي حوار لها مع برنامج "ET بالعربي"، أعربت عوادين عن صدمتها من الانتشار الواسع لاسمها واهتمام الجمهور المفاجئ بهذه الطريقة، حيث قالت: "كنت في أمستردام في رحلة عمل وقت انتشار الصور، وتلقيت اتصالات من أهلي وأصدقائي ومن حسام نفسه. فصار في ضجة كبيرة على هالموضوع واضطريت العودة الى بلدي ".



وأضافت بعاطفة: "اللي صار معي سبّبلي أذى نفسي، وسبّب أذى كبير لأهلي كمان... ما بصير هالشي يصير، ونزلوا صوري بكل مكان وهو ما في شي رسمي، وصار يوصل لأهلي تعليقات واتصالات مزعجة".



سارة عوادين أوضحت أن قرار حذف متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي جاء بناءً على طلب عائلتها، مشيرة إلى أن عائلتها "محافظة ولديها عادات وتقاليد"، وأنهم دائمًا يسيرون وفقًا لما يقوله الأهل.



وكشفت عوادين عن بداية معرفتها بـ حسام حبيب في الساحل الشمالي قبل حوالي ثلاث سنوات خلال فترة انفصاله الأولى عن النجمة شيرين عبد الوهاب، وأضافت: "ثم أصبحنا أصدقاء وبعد انفصاله الأخير عن شيرين عدنا وتحدثنا مع بعض وصرنا أصدقاء". وأكدت في ختام حديثها: "نحن أصدقاء حاليًا وكل شيء قسمة ونصيب، وما حدا بيعرف وين نصيبه بالآخر".