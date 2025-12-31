صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- ردّ الفنان المصري أحمد العوضي على الجدل الأخير بشأن لقب "الأعلى أجراً" في الوسط الفني، بعد تصريحات متبادلة مع مواطنه النجم محمد عادل إمام، التي أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

وكتب العوضي على حسابه الرسمي بـ"فيس بوك": "الأعلى أ.. والأعلى م، أحلى مسا على إخواتي"، في تعليق اعتبره متابعون رداً على تصريحات محمد إمام.



من جهته، حرص محمد إمام على توضيح موقفه، مؤكداً أن بعض التصريحات نُسبت إليه على غير الحقيقة، ومشدداً على أن والده الفنان عادل إمام لا يزال الأعلى أجراً في الوطن العربي. وأضاف أن هناك نجومًا يتقاضون أعلى الأجور في السينما وآخرون في الدراما، وأن ما نُشر كان في إطار المزاح مع الجمهور والأصدقاء.



وبدأ الجدل بعد تصريحات العوضي التي أشار فيها إلى تصدره قائمة الفنانين الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة، مؤكداً أن تقييم النجاح يجب أن يُبنى على أرقام المشاهدة وتفاعل الجمهور، مع احترامه لجميع زملائه في الوسط الفني.



ويستعد النجمان لموسم دراما رمضان 2026، حيث يشارك محمد إمام في مسلسل "الكينج"، فيما يخوض أحمد العوضي السباق الرمضاني بمسلسل "علي كلاي"، بمشاركة نخبة من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.