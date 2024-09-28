صورة- إعلامية مصرية تتعرض لحادث سير مروع

الوكيل الإخباري- تصدّر اسم الإعلامية المصرية لمياء فهمي عبدالحميد محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لحادث سير مروع.



ونشرت لمياء عبدالحميد، عبر حسابها بموقع إنستغرام، صورة لسيارتها المهشمة من الحادث الذي كادت تفقد حياتها فيه، وعلّقت كاتبةً: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، راضية يارب". وفور نشر الإعلامية المصرية صورة سيارتها من الحادث، انهالت التعليقات والتساؤلات من الجمهور حول حالتها الصحية.



وقد انتشرت مؤخراً شائعات جرى تداولها على نطاق كبير حول إصابة الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد بمرض السرطان، وهو ما نفته في وقت لاحق. وتقدّم لمياء، ابنة المخرج الراحل الشهير فهمي عبدالحميد، برنامج "الدنيا بخير" حالياً عبر قناة الحياة.

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