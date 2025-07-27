صورة تُشعل مواقع التواصل.. أول ظهور لتوأم زينة وأحمد عز

الصورة أظهرت زينة أثناء مشاركتها في تكريم طفلين فازا ببطولة كرة قدم، وقد ظهرت وهي تحتضنهما بفخر وحنان، ما دفع الجمهور للتكهن بأنهما "زين الدين" و"عز الدين"، التوأم الذي حرصت زينة لسنوات على إبعاده عن الأضواء، في ظل نزاع قضائي مستمر مع والدهما.
ورغم الجدل، لم تؤكد زينة أو تنفِ صلتها بالطفلين في الصورة، ما زاد الغموض وفتح باب التأويل، خاصة في ظل تصاعد النزاع القضائي مع أحمد عز، والذي شمل مؤخرًا حكمًا بزيادة نفقة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريًا.
كما قدم فريقها القانوني دعاوى جديدة لزيادة النفقة وتكاليف المسكن والخادمة، مستندين إلى إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" التي تجاوزت 737 مليون جنيه، وأجور أحمد عز الإعلانية.
يُذكر أن المحكمة كانت قد ألزمته أيضًا بسداد مليون جنيه كمصروفات دراسية للسنة الدراسية 2022-2023، ضمن سلسلة من الأحكام المتصلة بهذه القضية.
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