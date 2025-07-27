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صورة تُشعل مواقع التواصل.. أول ظهور لتوأم زينة وأحمد عز

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زينة و احمد عز
 
الأحد، 27-07-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت صورة حديثة للفنانة المصرية زينة وهي تحتضن طفلين خلال مناسبة رياضية، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رجّح الكثيرون أن الطفلين الظاهرين معها هما توأمها من الفنان أحمد عز، في أول ظهور علني لهما منذ ولادتهما.

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الصورة أظهرت زينة أثناء مشاركتها في تكريم طفلين فازا ببطولة كرة قدم، وقد ظهرت وهي تحتضنهما بفخر وحنان، ما دفع الجمهور للتكهن بأنهما "زين الدين" و"عز الدين"، التوأم الذي حرصت زينة لسنوات على إبعاده عن الأضواء، في ظل نزاع قضائي مستمر مع والدهما.


ورغم الجدل، لم تؤكد زينة أو تنفِ صلتها بالطفلين في الصورة، ما زاد الغموض وفتح باب التأويل، خاصة في ظل تصاعد النزاع القضائي مع أحمد عز، والذي شمل مؤخرًا حكمًا بزيادة نفقة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريًا.


كما قدم فريقها القانوني دعاوى جديدة لزيادة النفقة وتكاليف المسكن والخادمة، مستندين إلى إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" التي تجاوزت 737 مليون جنيه، وأجور أحمد عز الإعلانية.


يُذكر أن المحكمة كانت قد ألزمته أيضًا بسداد مليون جنيه كمصروفات دراسية للسنة الدراسية 2022-2023، ضمن سلسلة من الأحكام المتصلة بهذه القضية.

 


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