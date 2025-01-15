صورة محيرة لأديل تشعل منصات التواصل الاجتماعي

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يُنسب هذا الاسم إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، حيث كانت صورتها أول من استخدم لهذه الخدعة البصرية في عام 1980 من قبل أستاذ علم النفس بيتر تومسون من جامعة يورك.
تتعلق ظاهرة "تأثير تاتشر" بصعوبة ملاحظة التغيرات في ملامح الوجه عندما يكون الوجه مقلوبًا رأسًا على عقب، على الرغم من أن هذه التغيرات تكون واضحة جدًا عندما يكون الوجه في وضعه الطبيعي.
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