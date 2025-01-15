 
الأربعاء 2025-01-15 03:11 م
 

صورة محيرة لأديل تشعل منصات التواصل الاجتماعي

فاف
أديل
الأربعاء، 15-01-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   انتشرت صورة غريبة للمطربة البريطانية أديل على نطاق واسع، مما أثار دهشة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ظاهرة بصرية تعرف باسم "تأثير تاتشر" أو "وهم تاتشر".

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يُنسب هذا الاسم إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، حيث كانت صورتها أول من استخدم لهذه الخدعة البصرية في عام 1980 من قبل أستاذ علم النفس بيتر تومسون من جامعة يورك.


تتعلق ظاهرة "تأثير تاتشر" بصعوبة ملاحظة التغيرات في ملامح الوجه عندما يكون الوجه مقلوبًا رأسًا على عقب، على الرغم من أن هذه التغيرات تكون واضحة جدًا عندما يكون الوجه في وضعه الطبيعي.

 

في صورة أديل المقلوبة، كان من الصعب على العديد من الأشخاص ملاحظة التغيرات في ملامح وجهها فورًا، ما أثار الذهول والتعجب بينهم.

 


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