السبت 2025-04-12 02:22 م
 

صور خطيبة حسام حبيب تخطف الأنظار.. وفرق السن مفاجأة!

لال
حسام حبيب
 
السبت، 12-04-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري حسام حبيب الجدل مجددًا بعد كشفه عن ارتباطه العاطفي بفتاة تُدعى سارة، تعمل كعارضة أزياء ومدونة، وتبلغ من العمر 25 عامًا، ما يعني وجود فارق سن يبلغ 20 عامًا بينهما.

اضافة اعلان


وأكد حبيب في تصريحات صحفية أنه يعيش قصة حب جديدة مع فتاة من خارج الوسط الفني، تطورت من صداقة إلى علاقة جدية ينوي تتويجها بالزواج قريبًا.


الإعلامية الكويتية مي العيدان علّقت على الخبر بسخرية عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت:
"ألف ألف مبروك.. أعرفكم الضحية الجديدة"، في إشارة إلى زواجه السابق من الفنانة شيرين عبد الوهاب.


وقد لوحظ تفاعل حبيب مع منشورات "سارة" على مواقع التواصل، حيث علّق بإيموجي "قلب أحمر"، ما عزز الأحاديث حول قرب إعلان الزواج رسميًا.


 


Image1_4202512124858977005111.jpg


Image1_4202512125243703128411.jpg

  24

 
gnews

أحدث الأخبار

رى

منوعات كيف تختار مرتبة سرير مناسبة؟ نصائح أساسية لنوم مريح

ت

عربي ودولي الصين تطلق قمرا صناعيا سريا

ل

اقتصاد محلي إقرار التقريرين الإداري والمالي لشرق عمان الصناعية لعام 2024

لرل

منوعات طريقة تحضير "الأرز البخاري المدخن" خطوة بخطوة

ؤ

منوعات نصائح سفر شائعة… تجاهلها!

ب

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإنشاء مركز المنصة التكنولوجي في الجنوب

ب

فيديو منوع طبيب مصري يحذر من شرب القهوة على الريق!

ءء

فيديو منوع فتاة توثق رد فعل قطتها عندما قامت بجلب قطة اخرى غيرها والاهتمام بها



 
 





الأكثر مشاهدة