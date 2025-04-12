صور خطيبة حسام حبيب تخطف الأنظار.. وفرق السن مفاجأة!

وأكد حبيب في تصريحات صحفية أنه يعيش قصة حب جديدة مع فتاة من خارج الوسط الفني، تطورت من صداقة إلى علاقة جدية ينوي تتويجها بالزواج قريبًا.
الإعلامية الكويتية مي العيدان علّقت على الخبر بسخرية عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت:
"ألف ألف مبروك.. أعرفكم الضحية الجديدة"، في إشارة إلى زواجه السابق من الفنانة شيرين عبد الوهاب.
وقد لوحظ تفاعل حبيب مع منشورات "سارة" على مواقع التواصل، حيث علّق بإيموجي "قلب أحمر"، ما عزز الأحاديث حول قرب إعلان الزواج رسميًا.
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