صور نادرة لعبلة كامل بعد 7 سنوات من الغياب تُشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بصور متداولة للفنانة المصرية عبلة كامل، بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات عن الأضواء، لتعود فجأة إلى صدارة المشهد الفني من دون تصريح أو إعلان رسمي.

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الصورتان اللتان انتشرتا بشكل واسع على "تيك توك" و"فيس بوك" و"إنستغرام" ظهرت فيهما عبلة كامل إلى جانب شاب قال إنه "ابن شقيقها"، وفتاة أخرى من أقاربها. وقد تخطت إحدى الصور حاجز المليون ونصف مشاهدة خلال ساعات قليلة.



الظهور المفاجئ أثار موجة من التفاعل، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم برؤيتها مجددًا، بينما شكك البعض في مصداقية الصور، مرجحين استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع ملاحظات بصرية في إحدى اللقطات.



لكن الجدل حُسم لاحقًا بتصريحات من أفراد أسرتها الذين أكدوا أن الصور "حقيقية 100%"، وأن الشاب نشرها بعفوية على حسابه الشخصي قبل أن يحذفها لاحقًا بناءً على رغبة الفنانة التي ترفض الظهور الإعلامي.



اللافت في الصور كان تغطية يد عبلة كامل بطريقة أثارت تساؤلات حول حالتها الصحية، وسط صمت تام منها ومن الفنان أحمد كمال، والد بناتها.



يُذكر أن عبلة كامل تُعد من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية، وقدّمت أعمالاً أيقونية مثل "ليالي الحلمية"، و"حديث الصباح والمساء"، و"سلسال الدم" الذي كان آخر ظهور لها قبل إعلان اعتزالها واختفائها الكامل عن الساحة الفنية.







