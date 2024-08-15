طارق لطفي يكشف تفاصيل جديدة عن "العتاولة 2"

وكشف طارق لطفي لموقع 24 أن نجوم "العتاولة" يواجهون تحديات صعبة جراء الحرب الدائرة في لبنان، حيث من المقرر تصوير عدد من مشاهد العمل في العاصمة بيروت.
ولفت لطفي إلى أن الأحداث السياسية المتلاحقة التي ضربت لبنان مؤخرًا أثرت بلا شك على وتيرة التصوير والتحضيرات، ودفعت نحو وضع سيناريوهات جديدة تخص العمل، متمنيًا أن تتجه أوضاع لبنان إلى الأفضل.
وعن إمكانية تغيير مشاهد "العتاولة 2" الخاصة بلبنان أو التفكير في دولة أخرى، قال لطفي إن كل شيء وارد، وإن الظروف هي المحرك الأساسي، ويتوقف الأمر على تصاعد الأحداث هناك.
وبشأن الاستعداد للعمل، قال لطفي إنه يوجد اهتمام كبير من فريق العمل وإنتاجه لخروج الجزء الثاني في أفضل شكل وبالصورة التي تجعله ينافس بقوة خلال الموسم، لاسيما مع وجود أعمال متميزة تم الكشف عنها.
ووصف دوره في "العتاولة 2" بأنه مُختلف ويحمل الكثير من المُفاجآت لمُتابعيه وجمهوره، لكنه سيبقى بشخصية "خضر".
وكان طارق لطفي وباسم سمرة قد حرصا على تشويق الجمهور للجزء الثاني من العمل بالقول: "الجزء الثاني فلوسه هتبقى أكثر، وهيكسر الدنيا أكثر، بحبك أكثر".
بدورها، قررت الشركة المُنتجة لمُسلسل "منتصر القرش" بطولة طارق لطفي تأجيل تصوير العمل إلى ما بعد رمضان المُقبل.
وقال لطفي إن قرار التأجيل جاء لضيق الوقت وانشغاله بتصوير أكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها الجزء الثاني من مُسلسل "العتاولة"، الذي من المُقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.
وحقق الجزء الأول من مُسلسل "العتاولة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، نجاحًا بارزًا، وهو من بطولة أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي وزينة ومي كساب وصلاح عبدالله، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.
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