طبيب شيرين عبد الوهاب يناشد جمهورها.. ماذا يحدث؟

وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، إن "كثرة الحديث حول أزمة شيرين تنعكس عليها بالسلب، والمرض النفسي يفقد فيه المريض السيطرة عن أفعاله، خاصةً بعد تعاطي الأدوية بشكل مفرط أو المخدرات، وهناك أمل في شفاء جميع الحالات التي تتعاطى المخدرات، من خلال الالتزام بالبروتوكول الدوائي والنفسي والاجتماعي".
وأضاف: "يجيب أن تكون الأسرة في المقام الأول بدعم المريض"، موضحا ًأنه في حالة تعاطي المخدرات فيكون بداخل المتعاطي جزء خاص بالمخدرات، وفي حالة ظهور مخدرات جديدة أمام المتعافى قد يتعرض مرة أخرى لنكسة ويعود للإدمان، الشخصية العامة تحتاج لدعم إجتماعي من كل من حوله".
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